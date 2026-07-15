Ministro español viaja a Ucrania con delegación de empresas interesadas en reconstrucción

Según detalló el Ministerio de Economía en una nota, el primer evento público en la agenda de Cuerpo en Kiev será el acto de la Estatalidad de Ucrania, presidido por el presidente Volodímir Zelenski.

Tras esto, Cuerpo irá a la constitución del Consejo Empresarial hispano-ucraniano y se encargará de inaugurar un encuentro empresarial en el que las compañías españolas tendrán reuniones bilaterales con empresas ucranianas de los sectores que les puedan interesar, tanto públicas como privadas, para encontrar posibles clientes o socios locales.

El jueves, el ministro asistirá a la reunión de la comisión mixta de Comercio e Inversiones.

El vicepresidente mantendrá así encuentros bilaterales con los cuatro ministros ucranianos responsables de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, de Finanzas, de Energía y de Desarrollo de Comunidades y Territorios, así como con otras autoridades del país.

El objetivo del viaje, explicaron fuentes del Ministerio de Economía, es dar apoyo institucional en una etapa temprana a las empresas españolas que quieren trabajar en Ucrania.

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La Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania lleva un año trabajando sobre el terreno para impulsar proyectos como el firmado en marzo en el marco del transporte ferroviario para hacer un estudio sobre el cambio de vías, convenios que facilitan la llegada de empresas españolas.

El viaje persigue, según las mismas fuentes, demostrar también que Ucrania es un país al que hay que ir sin esperar a que termine la guerra, porque está mostrando una enorme capacidad de resistencia institucional, política y económica, y sigue funcionado dentro de las restricciones impuestas por el conflicto.

Entre las empresas españolas que viajan con Cuerpo está la de transporte ferroviario Renfe, a la que acompañan compañías del ámbito energético renovable, uno en los que Ucrania prevé acometer un mayor cambio, así como otras del sector 'agrotech' para impulsar la innovación que permita recuperar a una de las industrias más importantes del país la capacidad de producción y exportadora.