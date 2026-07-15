Morgan Stanley gana 11.148 millones de dólares en primer semestre, un 42 % más interanual

Además, registró ingresos netos de 41.948 millones de dólares en el primer semestre, un 22 % más que en el mismo periodo de 2025, informó este miércoles en un comunicado.

En el segundo trimestre, su beneficio neto fue de 5.581 millones de dólares, un 58 % más interanual, mientras que los ingresos netos alcanzaron los 21.348 millones de dólares, un 27 % más que en el mismo periodo de 2025 y un 4 % por encima del trimestre anterior.

Los resultados trimestrales, que son los que centran la atención de los mercados y los analistas en Estados Unidos, superaron las expectativas gracias a un aumento del 69 % en los ingresos procedentes de la negociación de acciones.

Ted Pick, presidente del consejo y director ejecutivo de Morgan Stanley, destacó en un comunicado que los "excelentes resultados" del segmento de valores institucionales estuvieron impulsados por la división de renta variable, junto con el continuo "dinamismo" de las áreas de banca de inversión y renta fija.

"El contenido diferenciado de nuestros equipos de análisis sigue fomentando un alto nivel de interacción con los clientes. La división de gestión de patrimonios captó una cifra récord de 148.000 millones de dólares en nuevos activos netos, alcanzando el hito de 10 billones de dólares en activos totales de clientes entre las áreas de gestión de patrimonios y gestión de inversiones", explicó el ejecutivo.

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Pick destacó además que la compañía continúa "acumulando capital", lo que le proporciona "una mayor flexibilidad para invertir en nuestros negocios principales y, al mismo tiempo, generar una sólida rentabilidad para los accionistas".

Los resultados superaron las previsiones del mercado, con un beneficio por acción ajustado trimestral de 3,46 dólares, frente a los 2,94 dólares esperados por los analistas.

Las acciones de Morgan Stanley bajaban un 0,25 % en la media sesión de Wall Street pese a que los resultados trimestrales fueron mejores de lo esperado.