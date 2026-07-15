Noboa destina 180 millones de dólares para programas de jóvenes en Ecuador

"Estos 150.000 cupos también significan una inversión de 180 millones de dólares directamente en manos de los jóvenes. Son 60 millones de dólares al mes", señaló Noboa durante la inauguración del programa en Quito, capital del país andino.

Los beneficiarios recibirán 400 dólares mensuales durante tres meses, después de haberse registrado entre el 16 y el 30 de junio en el Ministerio de Desarrollo Humano y de cumplir los requisitos establecidos.

El programa busca fortalecer las capacidades de los jóvenes, promover su participación activa y favorecer su desarrollo socioeconómico mediante actividades de capacitación y la entrega de un ingreso temporal.

"Era una parte fundamental de nuestro plan: darles oportunidades a los jóvenes, darles empleo y también un sentido de vida y una proyección a futuro", afirmó el mandatario.