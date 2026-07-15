Orsi espera que la oposición recapacite y apoye el proyecto de ley de Rendición de Cuentas

Así lo indicó en rueda de prensa, días después de que las fuerzas políticas que integran la opositora Coalición Republicana -alianza creada en 2019 en oposición al Frente Amplio y que compitió en las últimas dos elecciones-, anunciara que no acompañarán el proyecto del Gobierno.

Para los legisladores de la oposición, el Gobierno de Orsi "no ha sabido resolver" los temas "que la sociedad uruguaya está reclamando con urgencia: la seguridad, el empleo, el crecimiento del país y la protección de los más débiles", según expresaron el pasado jueves en conferencia de prensa.

El proyecto de Gobierno incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares, con recursos destinados a combatir la pobreza infantil y a fortalecer la seguridad pública, la educación y la atención a personas sintecho.

"Yo apuesto al diálogo una y otra vez, espero que se reconsidere eso. Espero el apoyo porque acá no está en juego una idea solamente o un planteo, acá son propuestas concretas de unificación de transferencias, de aumento de transferencias en la población más vulnerable, y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y de fortalecer la seguridad con más personal", planteó el mandatario.

Según Orsi, negar el apoyo a este proyecto no es solo un mensaje "entre partidos", sino que perjudica a los beneficiarios.

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Orsi se mantiene optimista, porque si bien la oposición no acompañará con su voto la totalidad del proyecto, participará de la discusión particular de los artículos y dará sus aportes.

"Acompañar en general y después plantear las diferencias me parece sería el mejor camino. Yo, de verdad, mi actitud y mi planteo siempre es tender puentes para que podamos llegar a un acuerdo", insistió.

En ese sentido, el presidente fue consultado sobre una reciente conversación que mantuvo con su antecesor Luis Lacalle Pou (2020-2025) y negó que esta haya tenido que ver con la actitud de la oposición.

Si bien se negó a dar detalles sobre el contenido de esa charla, Orsi dijo tener conversaciones frecuentes con los expresidentes y que estas son "de más larga puntería", en especial con Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

"Son conversaciones bastante frecuentes, por suerte, porque el Uruguay es así", añadió.