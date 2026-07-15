Polonia intercepta aviones militares rusos en el Báltico por segundo día consecutivo

"Los rusos, una vez más, llevaron a cabo una observación agresiva contra nuestros ejercicios de coordinación de sistemas de defensa aérea sobre el Báltico. Debido a ello, se desplegó una pareja de aviones con base en Malbork, que interceptó a dos Su-30SM2 de Kaliningrado", escribió el ministro en la plataforma X.

Kosiniak-Kamysz añadió que "los aviones rusos no se acercaron al espacio aéreo polaco. Además, sobre el Báltico operaba una pareja de cazas suecos que escoltaron a las aeronaves rusas interceptadas".

Los Su-30SM2 rusos son cazas multitarea con una autonomía superior a los 3.000 kilómetros, por lo que se les considera aptos para operaciones de superioridad aérea, ataque a tierra y misiones antibuque.

Se da la circunstancia de que ayer, martes, la Fuerza Aérea polaca intervino para interceptar un avión de reconocimiento ruso Il-20 a unos 30 kilómetros de la localidad costera de Ustka (norte de Polonia), en aguas internacionales.

Según explicó el ministro de Defensa de Polonia en una rueda de prensa, el aparato se retiró hacia territorio ruso tras recibir las advertencias de los pilotos polacos.

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Kosiniak-Kamysz definió ese encuentro como "el primer intento ruso en mucho tiempo de identificar los sistemas de defensa aérea cerca de su frontera marítima", lo que calificó como una prueba clara de que la Federación Rusa mantiene una "guerra híbrida" constante y una postura hostil hacia todos los Estados miembros de la OTAN.

En lo que va de año se han contabilizado al menos una docena de incidentes similares en el área del Báltico, en los que han intervenido aviones militares Eurofighter españoles (el pasado 12 de marzo, cerca de Lituania), además de otros aviones de Suecia, Polonia y Estados Unidos, entre otros países aliados.