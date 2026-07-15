Remite ola de calor en Francia mientras siguen labores extinción incendio de Fontainebleau

Desde las 6.00 horas (4.00 GMT) ya no queda ningún departamento en alerta roja por calor, un nivel que permanecía activado desde el pasado 10 de julio, aunque 69 departamentos siguen bajo alerta naranja por altas temperaturas, según Météo-France.

Al mismo tiempo, el organismo meteorológico activó la alerta naranja por tormentas en once departamentos del este del país, donde se esperan lluvias intensas, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y posibles granizadas, tras registrarse ya las primeras tormentas en el suroeste durante la noche.

Las precipitaciones podrían aliviar parcialmente la sequía que afecta a buena parte del país. En total, 98 departamentos mantienen algún nivel de alerta por escasez de agua, con restricciones al riego, la limpieza exterior y la extracción de agua de cauces naturales.

Pese al descenso de las temperaturas, el riesgo de incendios forestales sigue siendo elevado en 36 departamentos, aunque las autoridades prevén que la humedad asociada a las tormentas reduzca el peligro en los próximos días.

En el bosque de Fontainebleau, los bomberos permanecen desplegados para extinguir completamente los dos incendios que han calcinado más de 2.000 hectáreas desde el domingo. El prefecto de Sena y Marne, Pierre Ory, confirmó el martes por la noche que ambos fuegos están "controlados", aunque advirtió de que las labores de extinción se prolongarán durante varios días.

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La investigación continúa abierta. Seis personas fueron detenidas, entre ellas un bombero voluntario que confesó haber provocado uno de los incendios y otro joven que admitió haber originado accidentalmente el segundo al arrojar una colilla. Dos de los arrestados fueron puestos ayer en libertad por falta de pruebas.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, aseguró este miércoles que el Ejecutivo sigue reforzando los medios de lucha contra los incendios, aunque reconoció que Francia aún no ha alcanzado el objetivo fijado por el presidente Emmanuel Macron de disponer de 16 aviones anfibios Canadair antes del final de su mandato.

Actualmente la flota cuenta con doce Canadair y ocho aviones Dash, un retraso que atribuyó a problemas industriales y de suministro, aunque afirmó que los pedidos ya están realizados y el calendario se mantiene, en declaraciones a BMT TV.

Como consecuencia de la ola de calor, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, informó este miércoles en France 2 de que desde el 19 de junio han fallecido por ahogamiento al menos 142 personas, un 20 % más que en el mismo periodo del año pasado, y el 55 % de esos accidentes mortales se produjeron en zonas no vigiladas o donde el baño estaba prohibido.