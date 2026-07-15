RSF celebra la liberación de Lmrabet y pide a Marruecos que cierre el caso

Ali Lmrabet, detenido el 12 de julio a su llegada a Marruecos procedente de España, fue puesto en libertad hoy, aunque, en una entrevista con EFE, indicó que las autoridades marroquíes le comunicaron que afronta una treintena de cargos relacionados con supuestos delitos de difamación y difusión de informaciones falsas por los que tendrá que responder en un juicio aún sin fecha.

"Celebramos la liberación del periodista de investigación Ali Lmrabet y la devolución de su equipo. Sin embargo, este resultado no debe ocultar el hecho de que la investigación en su contra sigue abierta y que los cargos de 'presunta difusión de contenido digital considerado difamatorio contra personas e instituciones', que afectan a su labor periodística, no han sido retirados", señala un comunicado de RSF.

La entidad "se mantendrá vigilante e insta a las autoridades marroquíes a que cierren definitivamente este caso", continúa el comunicado de Oussama Bouagila, director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en el Norte de África.

En la entrevista con EFE, Lmrabet afirmó que el suyo se trata de "un caso de libertad de expresión", calificó de "ridículos" los cargos en su contra y defendió la independencia de su trabajo: "Yo no soy un militante. No tengo asociación, no tengo absolutamente nada. Soy periodista".

"Creemos que el fiscal tomó la decisión correcta. Esta detención fue totalmente infundada y contraria a la ley", dijo a RSF la esposa de Lmrabet, la española Laura Feliu, que confió en que "el caso se cierre definitivamente" y que su marido pueda recuperar plenamente la libertad.

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Ali Lmrabet, con pasaporte francés, reside desde hace dos décadas en España y viajó a Maruecos en esta ocasión para resolver un trámite burocrático relacionado con el expediente de su jubilación.

Su caso ha vuelto a poner el foco sobre la situación de la libertad de prensa en Marruecos. Considerado uno de los periodistas independientes más críticos con el poder, Lmrabet fundó publicaciones satíricas como Demain Magazine, fue condenado en 2003 y posteriormente se le prohibió ejercer el periodismo en el país durante diez años.

Tras su salida de Marruecos, desarrolló su actividad desde Europa, especialmente a través de medios digitales y redes sociales.

RSF sitúa a Marruecos en el puesto 105 de 180 países evaluados en su clasificación mundial sobre el respeto a la libertad de prensa, una posición que refleja, según la organización, las dificultades para ejercer un periodismo crítico en el país.