Rubén Blades reúne banderas de todo el mundo en Sevilla en el inicio de su gira española

El prólogo ha sido una oportunidad única para los seguidores de la mexicana de verla en directo, en un concierto iniciado al atardecer de este miércoles, en el que ha desplegado un repertorio marcado por la emoción y la intimidad, con canciones de una trayectoria que es reconocida ya en medio mundo. 'Clandestina', 'Como un pájaro' o 'Te guardo' han llegado a su gente antes de que apareciera en escena Rubén Blades, que ha convertido la plaza andaluza en una amalgama de países con sus banderas unidos en torno a sus canciones.

Es cierto que ha habido gente que ha seguido las primeras canciones del panameño con un ojo en su teléfono móvil, pendientes de si Argentina era capaz de llegar a la final del Mundial de fútbol, pero remontado el gol del inglés Anthony Gordon y citados con España en la final, los teléfonos de los argentinos volvieron al bolsillo.

El recital de la gira que ahora inicia su recorrido español comienza con 'Plástico', un clásico nacido en 1978, que nació con su inseparable Willie Colón, fallecido el pasado febrero, y repasa éxitos de siempre, coreados tanto por el publico más talludo como los más jóvenes, que, curiosamente, copaban la primera fila.

Con gafas de sol y de negro, con sombrero a juego y una chaqueta difícil de llevar en la noche de verano sevillana, ha comenzado el recital pasando lista a todos los países presentes, con especial emoción para los panameños que han gritado “presente” y han levantado su bandera roja, azul y blanca, antes de que 'Decisiones' llegase al aire de Sevilla con un coro de miles de personas.

A ese coro dedicó sus primeros saludos, a Silvana estrada "y sus excelentes músicos", a su equipo técnico, "que sufren mucho, porque a veces tener amigos es una condena", y ha reflexionado sobre la actualidad mundial con ‘País portátil’, escrita en 2001, “empezando el nuevo milenio, y estamos igual o peor”.

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"Se vende un país portátil, que castiga al que es honrado, y a un pueblo autocondenado por no aceptar la verdad", dice su letra, en un concierto que Rubén Blades se toma también como un homenaje a las grandes orquestas de la historia, con veinte músicos acompañándole en el escenario.

"Yo no nací pensando en irme de mi país", ha dicho, para recordar que se fue en 1974 por problemas de su familia con la dictadura, y ha dado paso a 'Ilegales', canción que es un homenaje a quien emigra, que es "por necesidad".

Y en una noche noche de sones caribeños sin pausa, la Sevilla más internacional ha cantado junto a él las letras de 'Amor y control', 'Ligia Elena' o 'El cantante', dando saltos temporales en su discografía, poniendo sobre la mesa su indeleble admiración por Gabriel García Márquez, su defensa de la multiculturalidad sin matices, y su cariño a Venezuela y la petición de que se le ayude tras el terremoto que ha sufrido: "No estamos ayudando al Gobierno, estamos ayudando al pueblo", ha enfatizado.

Y antes de terminar, justo antes de ‘Maestra vida’, el tema elegido para cerrar la noche, ha llegado 'Pedro Navaja', quizás el tema con el que más se identifican sus admiradores, a pesar de que en 2028 cumplirá 50 años desde que la compuso para cantarla con Willie Colón, como parte del álbum 'Siembra', el disco de salsa más vendido de la historia.

Ahora, Pedro Navaja, su gabán y toda la historia musical de Rubén Blades se van de gira por España, con citas en el Festival de Jazz de Vitoria, el Pirineos Sur Festival de Lanuza, el Far Valência Festival de Valencia, el Barts Barcelona Festival, La Mar de Músicas de Cartagena y Noches del Botánico de Madrid, para seguir su recorrido ya suelo americano el 11 de agosto en el Auditorio Sodre de Montevideo.