Rusia insta a partes del conflicto en Oriente Medio a retomar las negociaciones

"Instamos a todas las partes a abandonar la confrontación y volver a la mesa de negociaciones", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Según la portavoz, una escalada detrás otra "conlleva graves daños a la población civil" de países involucrados y a sus economías.

Mientras, el viceministro de Exteriores ruso Gueorgui Borisenko se reunió en Moscú con el embajador israelí, Oded Joseph, para abordar los últimos acontecimientos en Oriente Medio.

También el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comenzó esta mañana la situación en la región y lamentó que esta seguía degradando.

Los bombardeos estadounidenses se produjeron tras la intensificación del conflicto desde la semana pasada, cuando el presidente Donald Trump dio por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio con la República Islámica, al acusar a Teherán de mantener los ataques contra embarcaciones en Ormuz.

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El lunes, Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval y que Washington cobraría un 20 % por proteger a los buques que cruzan el estrecho, aunque este martes retiró esa medida y dijo que la sustituirá por acuerdos comerciales y de inversión con los Estados del Golfo.

La escalada, iniciada hace siete días con enfrentamientos en Ormuz, se ha extendido por Oriente Medio con tres noches de bombardeos sobre Irán y la respuesta iraní con ataques en la región.