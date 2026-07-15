Sector terciario en México pide "cabeza fría" y preparación técnica en revisión del T-MEC

El llamado ocurre a días de la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos, prevista para el 20 de julio, luego de que Washington rechazara extender el T-MEC en sus términos actuales por otros 16 años y obligara a un nuevo episodio de revisiones anuales.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), advirtió este miércoles que los equipos negociadores buscarán ejercer presión para obtener concesiones, por lo que reclamó una estrategia conjunta entre el Gobierno y las organizaciones empresariales, sin ceder automáticamente ante las demandas planteadas en la mesa.

La Confederación, anticipó, pretende activar sus redes de dueños de negocios, importadores, exportadores y prestadores de servicios en Estados Unidos y Canadá para defender ante actores económicos y políticos que el acuerdo comercial “funciona y funciona bien”.

De la Torre sostuvo que la participación privada debe incluir a las empresas que compran, venden y prestan servicios dentro de Norteamérica, y no limitarse a las grandes industrias manufactureras, porque el comercio y los servicios también forman parte de las cadenas regionales de valor.

Además, pidió proteger las inversiones que ya operan en México y acompañarlas con nuevos proyectos, bajo la premisa de que el país no debe atraer capital adicional a costa de perder empresas instaladas.

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El llamado también se produce mientras la organización observa una economía resiliente, aunque con un crecimiento menor al deseado.

Su presentación situó el avance anual del producto interno bruto (PIB) en el 1,1 %, la inflación en el 3,37 % y la población ocupada en 60,4 millones de personas en mayo.

No obstante, reconoció que el 55,2 % del empleo permanece en la informalidad y que la confianza empresarial todavía puede fortalecerse.

Según Concanaco, el sector terciario aporta el 60,7 % del PIB, reúne el 82,6 % de los negocios formales y genera el 64,3 % del empleo nacional.

El consumo privado, añadió, representa cerca de dos terceras partes de la economía mexicana.

Para la segunda mitad del año, la Confederación prevé un mayor dinamismo apoyado en el turismo, el fortalecimiento del mercado interno, una recuperación gradual de la inversión, el aumento de las exportaciones y la relocalización de cadenas productivas.

Sin embargo, señaló que ese potencial exige facilitar financiamiento a las pequeñas empresas, reducir trámites, promover la digitalización, contener la extorsión y acelerar la formalización.

También reclamó políticas públicas para un sector que considera insuficientemente atendido pese a su peso.

“El momento de actuar ya es ahora”, afirmó De la Torre al plantear que la revisión del T-MEC debe convertirse en una agenda de trabajo y no solamente de preocupación.