Sheinbaum critica como "política" la acusación de la DEA sobre México y el narcotráfico

"Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones. La primera porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo. Segundo, me parece a mí que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos", declaró en su conferencia de prensa diaria

La mandataria mexicana respondió así a las declaraciones de Cole, quien recientemente afirmó que el combate a los carteles y a quienes facilitan sus operaciones constituye la principal prioridad de la DEA, al tiempo que sostuvo que esas redes criminales mantienen vínculos con funcionarios mexicanos.

En respuesta a estas palabras, Sheinbaum aseguró que en EE.UU la DEA tiene "mucho trabajo" ante la producción de sustancias ilícitas en ese país, por lo que pidió a las autoridades estadounidenses que "investiguen" esta realidad.

"La mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo la van el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando", argumentó.

Asimismo, la presidenta dijo que hay "muchísimos" casos en los que responsables de la agencia antidrogas de EEUU han estado "vinculados" al narcotráfico.

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"Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización. Y no estar con declaraciones, que en realidad es política la declaración", añadió.

Por todo ello, negó "rotundamente" lo afirmado por el director de la DEA, a quien le instó a que "siga colaborando" con el Ejecutivo mexicano de "manera respetuosa, porque a México se le respeta".

Las declaraciones de Cole fueron realizadas durante la conferencia 'Fentanyl Free America', en Orlando, Florida (EE.UU.), donde el funcionario señaló que esa presunta "conexión mortal" entre los carteles y el Gobierno de México dificulta los esfuerzos para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

La polémica ocurre en un momento de creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, después de que Washington solicitó la extradición de varios funcionarios del Gobierno de Sinaloa (noroeste de México), incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.