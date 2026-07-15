Sheinbaum se despide de la actriz mexicana Elsa Aguirre, fallecida a los 95 años

"Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre, quien iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano", publicó la mandataria en su cuenta de X, donde también compartió una imagen de ella con la actriz.

Después de que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informara del fallecimiento de Aguirre, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, Sheinbaum reivindicó su papel en películas como 'La mujer que yo perdí' (1949) o 'Cuidado con el amor' (1954), donde "interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de nuestro pueblo".

"Su elegancia, sensibilidad y amor por el arte trascendieron la pantalla; permanecen en el corazón de generaciones de mexicanas y mexicanos. A sus familiares, amistades y a toda la comunidad artística, expresamos solidaridad y nuestro más sentido pésame. Descanse en paz", concluyó.

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, en el norte de México, Elsa Irma Aguirre Juárez desarrolló una carrera cinematográfica que la convirtió en una de las grandes estrellas del cine nacional durante las décadas de 1940 y 1950.

Aguirre participó además en decenas de producciones cinematográficas a lo largo de más de dos décadas de carrera, compartiendo pantalla con algunas de las principales figuras del cine mexicano de la época.

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Con la muerte de Elsa Aguirre desaparece una de las últimas grandes representantes vivas de la Época de Oro del cine mexicano, etapa que convirtió a México en una potencia cinematográfica de habla hispana y que proyectó internacionalmente a varias generaciones de actores y actrices.