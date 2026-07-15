Sheinbaum y Mulino hablarán de economía y respaldo a neutralidad de Canal de Panamá

Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que su reunión de este miércoles con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, estará centrada en asuntos económicos y en la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá, una petición que el Gobierno panameño ha promovido ante distintos países.