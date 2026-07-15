Sindicatos surcoreanos realizan una manifestación masiva en defensa de los subcontratados

La Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU) inició a las 15:00 hora local (6:00 GMT) la concentración cerca de la emblemática plaza de Gwanghwamun, desde donde los participantes tienen previsto marchar hacia la oficina presidencial, según un comunicado de la asociación.

El conflicto gira en torno a la aplicación de la llamada "ley del sobre amarillo", que entró en vigor en marzo y que amplió el derecho de los trabajadores subcontratados a negociar con las empresas principales cuando estas controlan de forma sustancial sus condiciones laborales.

La KCTU denuncia que, pese a cientos de solicitudes, la mayoría de las compañías sigue rechazando esas conversaciones y que solo se han celebrado negociaciones efectivas en cuatro casos.

La organización también cifró en alrededor de 100.000 los trabajadores que participaron en movilizaciones en todo el país.

Entre los colectivos movilizados figura el Sindicato Coreano de Trabajadores Metalúrgicos, que convocó para este miércoles paros de al menos cuatro horas por turno y protestas en once regiones, según un comunicado lanzado el lunes.

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El sindicato metalúrgico no divulgó una cifra específica de trabajadores que secundaron los paros, aunque señaló que 21.200 afiliados de 77 secciones habían reclamado negociaciones con empresas principales.

Los sindicatos reclaman también una mayor intervención del Gobierno para impedir que las compañías eludan las negociaciones.

Durante el inicio de la manifestación, el líder de la KCTU, Yang Kyeung-soo, denunció que las empresas principales siguen sin responder a las solicitudes de negociación de los trabajadores subcontratados y advirtió de que "el tiempo de la paciencia ha terminado", según recogió la agencia local de noticias Yonhap.

La agencia también informó alrededor de las 16:30 hora local (7:30 GMT) sobre una congestión de tráfico provocada por la movilización en las inmediaciones de la oficina presidencial.