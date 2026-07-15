Sudáfrica acusa a embajador ghanés de alentar una campaña de aislamiento contra el país

“En los últimos dos meses, hemos observado una campaña sostenida que busca aislar a Sudáfrica del resto del continente africano, bajo el pretexto de protestar contra la reciente ola de manifestaciones contra la inmigración ilegal que hemos vivido aquí”, denunció el portavoz de la Presidencia, Vincent Magwenya, en rueda de prensa.

“Más preocupante aún ha sido la difusión de información falsa por parte de un representante diplomático de un país que se ha convertido en un elemento central de esta campaña”, añadió Magwenya en respuesta a la pregunta de un periodista que señaló que el embajador de Ghana en Sudáfrica había advertido del riesgo de aislamiento.

Sin mencionarlo, el portavoz afirmó: "Esta campaña ha buscado crear la impresión de que Sudáfrica es ahora un Estado paria, que debe ser remitido a tribunales internacionales".

Magwnya añadió que esto ocurre a pesar de las numerosas comunicaciones oficiales del Gobierno que condenan los actos de justicia por mano propia contra extranjeros, en las que se reafirma el papel primordial del Estado en el cumplimiento de las leyes de inmigración y el compromiso con la supremacía de la Constitución.

En este sentido destacó que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, fue recibido el 10 de julio en París por el mandatario francés, Emmanuel Macron y detalló su actividad al frente de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), así como sus reuniones con mandatarios de la región y el apoyo financiero de Pretoria a la República Democrática del Congo (RDC) contra el ébola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta es una Sudáfrica comprometida con el continente africano, y que jamás podrá aislarse", concluyó Magwenya.

Desde el inicio de las protestas antiinmigrantes, en las que se registraron ataques contra extranjeros, Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia han informado sobre miles de repatriaciones por tierra o aire desde Sudáfrica durante las últimas semanas.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida.

Las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos ocurrieron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.