Sudán del Sur insiste en que zona disputada votará en elecciones pese a objeción de Sudán

"El pueblo de Abyei participará plenamente en las próximas elecciones de Sudán del Sur en todos los niveles", dijo en un comunicado el Comité de Alto Nivel de Sudán del Sur para la Resolución Final del Área de Abyei, un organismo que depende de la Presidencia sursudanesa.

Se trata de la primera respuesta formal del Gobierno sursudanés sobre la inclusión de Abyei en las circunscripciones electorales del país tras las objeciones de Jartum, que esta semana rechazó la decisión de su vecino sureño al alegar que viola el Acuerdo General de Paz de 2005 y otros acuerdos para resolver la disputa administrativa.

Sin embargo, el comité sursudanés afirmó que la participación de los residentes de esta zona en las elecciones está garantizada por el Protocolo de Abyei y por la enmendada Constitución Transitoria de Sudán del Sur de 2011.

"La cuestión del estatus final de Abyei sigue sujeta a negociaciones pacíficas, pero este proceso no puede utilizarse para negar a la población de Abyei sus derechos democráticos y constitucionales", declaró a EFE Asha Abás Akuei, miembro del citado comité.

Ese organismo presidencial reafirmó que alcanzar una solución definitiva al estatus político de Abyei sigue siendo el objetivo principal del Gobierno sursudanés, al tiempo que subrayó la importancia de la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA) para mantener la paz en la zona hasta que se llegue a un acuerdo.

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Abyei, rica en petróleo, es una zona reclamada por Yuba y Jartum que recibió un estatus administrativo especial en virtud del Acuerdo General de Paz de 2005, que puso fin a décadas de guerra civil, pero el referéndum previsto para resolver la disputa nunca se realizó por desacuerdos sobre el censo y cuestiones políticas entre ambos países.