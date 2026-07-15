Surinam promete acabar con la anarquía tras arresto de grupo de chinos armados

La Policía y el Ejército de Surinam lanzaron una operación conjunta tras la difusión en redes sociales de videos que mostraban a nacionales chinos vestidos de militares y marchando con la bandera china y armas de fuego.

"Hasta donde sabemos, se reporta que estaban realizando labores de seguridad. Sin embargo, la investigación criminal debe determinar exactamente qué hacían allí y por qué actuaron de esta manera", declaró en un comunicado el ministro de Justicia de Surinam, Harish Monorath.

El titular de Justicia reconoció que la vigilancia de la selva tropical presenta importantes desafíos logísticos, pero afirmó que estas dificultades no pueden dar lugar a que los individuos operen al margen de la ley.

Las imágenes fueron grabadas cerca de Sarakreek, en el distrito de Brokopondo, una zona conocida por la minería ilegal de oro a gran escala en la que trabajan miles de mineros, entre ellos ciudadanos surinameses, brasileños y chinos.

Tras recibir las denuncias sobre los extranjeros armados, las autoridades desplegaron una unidad conjunta de la Policía y el Ejército, con apoyo de helicópteros, que culminó con las detenciones y la incautación de una gran cantidad de armas y municiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las circunstancias que rodean la presencia de los hombres y el uso de ropa de estilo militar siguen bajo investigación, aunque una de las posibilidades que se evalúa es que actuaban como personal de seguridad privada para una operación minera.

El incidente ha puesto de relieve la complejidad de mantener el control de esas zonas interiores y de difícil acceso, así como problemas más amplios relacionados con la minería ilegal de oro en Surinam.

"Los desafíos que enfrentamos para llegar a estas zonas no deben derivar en anarquía e impunidad", subrayó Monorath.

Miles de mineros y yacimientos mineros no autorizados siguen amenazando la selva tropical, los ríos y las comunidades de Surinam, debido al uso de sustancias tóxicas, incluido el mercurio, durante los procesos de extracción.

La preocupación ambiental aumentó aún más el mes pasado tras la mortandad masiva de peces en el Alto Saramacca, presuntamente relacionada con la contaminación derivada de las actividades mineras.