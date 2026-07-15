Suspenden la búsqueda de 3 desaparecidos tras volcarse una embarcación en California

El incidente ocurrió, este martes, entre el emblemático puente Golden Gate y la isla de Alcatraz en San Francisco, alrededor de las 15:30 hora local (22:30 GMT), cuando el barco en el que viajaban a bordo 20 personas y un perro se volcó y comenzó a hundirse bajo el agua.

Diecisiete personas fueron rescatadas del agua, una de ellas murió en el hospital, pero otras tres permanecían desaparecidas la tarde de este miércoles. La mascota también falleció.

El comandante del sector San Francisco de la Guardia Costera de EE. UU., Jarod Toczko, dijo a la prensa que la decisión de suspender la búsqueda no fue fácil, pero que sus equipos habían rastreado “exhaustivamente” una gran área de búsqueda por casi 24 horas sin hallar a las personas desaparecidas ni la embarcación, según información citada por ABC.

Las autoridades creen que una ola golpeó el bote en el que viajaban 20 personas y que los desaparecidos quedaron atrapados en la embarcación hundida.

Las veinte personas que viajaban a bordo eran todos adultos, y en su mayoría familiares, que participaban en un servicio funeral a bordo de la embarcación cuando se volcó.