Tribunal venezolano niega libertad condicional a opositor Perkins Rocha, denuncia abogado

"El tribunal primero de juicio de terrorismo declaró sin lugar, de manera arbitraria e injusta, violando la ley, las solicitudes que habíamos realizado en favor del doctor Perkins Rocha, para que se le diera una medida sustitutiva de libertad", indicó Mora Tosta en un video publicado en X.

El jurista explicó que Rocha se encuentra en arresto domiciliario, a diferencia de otros procesados en la misma causa que obtuvieron la amnistía, aprobada en febrero pasado por el Parlamento, de mayoría chavista.

"Perkins Rocha permanece injustamente en su habitación, en su casa, (...) con un grillete en el tobillo, tomándoles fotos cada tres horas y con apostamiento policial, lo cual evita que se reintegre a sus labores cotidianas", añadió.

Además, dijo que esta situación viola el derecho que tiene a ser tratado de manera igualitaria con el resto de los procesados de la misma causa.

Para Mora Tosta esto evidencia un ensañamiento injustificado en contra de Perkins Rocha al haberle negado la medida de amnistía, así como esta medida de libertad condicional.

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Rocha, uno de los críticos más firmes de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024, salió de la cárcel a su casa el pasado 8 de febrero, tras 18 meses en prisión.

El pasado 13 de marzo, Rocha denunció que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero por considerar que su causa está excluida de la normativa.

El opositor consideró entonces que el juez incurrió en un "grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance" de la norma, por lo que rechazó este fallo.

Rocha, detenido en agosto de 2024, fue vinculado con la divulgación de más del 80 % de las copias de actas electorales de los comicios presidenciales celebrados en julio de ese año, que el oficialismo tilda de falsas y la oposición mayoritaria defiende como las pruebas de la reclamada victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

La amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.