Turquía celebra con moderado interés los 10 años del fallido golpe de Estado

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, celebró la efeméride con un discurso en el Parlamento de Ankara como un triunfo sobre el "imperialismo" y comparó la resistencia a los militares sublevados en 2016 con la guerra de independencia turca de 1923.

El golpe, en el que participaron unos 10.000 militares (menos del 3 % de las fuerzas armadas en aquel momento), empezó al anochecer del 15 de julio de 2016, al salir varios destacamentos blindados a las calles de Estambul y Ankara, pero fracasó hacia el amanecer del día siguiente, con el arresto del los sublevados por la policía.

Erdogan atribuyó el fracaso de la asonada a la gran movilización ciudadana, que él mismo había impulsado durante toda la noche a través del aparato de su partido, el islamista AKP.

Más de 250 personas -63 policías, seis militares y el resto civiles- fallecieron durante aquella noche por bombardeos desde helicópteros o disparos de los soldados golpistas.

Medio centenar murieron durante el bombardeo de una academia policial en Ankara y una veintena durante un bombardeo cerca del complejo presidencial, mientras que en Estambul las muertes se produjeron en tiroteos en una veintena de ubicaciones distintas.

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Con todo, el principal enfrentamiento tuvo lugar en el puente del Bósforo, en el que una muchedumbre se enfrentó a los tanques, con el resultado de unos treinta muertos.

Los nombres de los 253 llamados "mártires de la democracia" protagonizaron este miércoles en Estambul una actividad en la explanada de Üsküdar, a orillas del Bósforo, compuesta por placas con el nombre y origen de cada persona bajo banderas turcas.

Al lado había una caseta en la que una enorme pantalla digital mostraba la imagen de un roble, con dos teclados que ofrecen la posibilidad de escribir un mensaje personal que se registrará en las "hojas" del árbol.

Pero el interés de los transeúntes fue moderado en este barrio estambulí, de perfil conservador y tradicionalmente votante de Erdogan, según comprobó EFE en el lugar.

Una caseta similar fue instalada en la céntrica plaza Taksim, pero prácticamente nadie se acercaba a la instalación en ese emblemático espacio de los movimientos de izquierda y sindicalistas, rodeado por zonas conocidas por su ocio nocturno.

El día de hoy, festivo nacional desde 2017, empezó con una marcha por el puente del Bósforo en el que fallecieron 30 civiles en la noche de la asonada, pero las imágenes difundidas en las emisoras locales mostraban una escasa participación ciudadana.

Un breve cortejo de barcos y remolcadores por el Bósforo trató de animar una tarde, que concluirá, a las 22.15, justo la hora del inicio del golpe, con un espectáculo de luces producido por 1.500 drones, que dibujarán en el cielo las palabras "Nuestra voluntad, nuestro triunfo".

En uno de sus discursos hoy, Erdogan subrayó que la actual fuerza de Turquía, incluidas sus intervenciones militares en Siria o su papel en el Cáucaso, solo han sido posibles por las purgas en la Administración efectuadas después del golpe.

Gracias al estado de emergencia declarado tras la asonada, el Gobierno despidió por decreto, y sin posibilidad de recurso judicial, a unos 150.000 trabajadores públicos, supuestamente simpatizantes de Gülen (fallecido en 2024 en EEUU) o vinculados a sus redes.

También destituyó a casi un tercio de la Judicatura, un sector en el que los miembros de la cofradía gülenista estaban especialmente presentes.

"La mayor ganancia para Turquía ha sido la eliminación del sistema bicéfalo", aseguró Erdogan, en alusión al referéndum constitucional de 2017, que suprimió la figura del primer ministro y transfirió todo el poder ejecutivo al presidente, hasta entonces un cargo casi enteramente simbólico.

"El sistema presidencialista ha resuelto la cuestión de la estabilidad. Todos los éxitos de Turquía en diez años, de la industria militar a la economía, de la seguridad a la política exterior, se deben a la purga de los gülenistas", concluyó.

La oposición y los críticos de Erdogan también consideran el golpe de 2016 como un "hito" en la historia reciente de Turquía, ya que el estado de emergencia permitió al AKP derogar muchas leyes y eliminar así derechos humanos y garantías constitucionales.

Por eso, el 15 de julio es un día que polariza a la población del país eurasiático: el obierno y sus seguidores lo celebran como un triunfo mientras que las familias de las personas muertas lloran la pérdida de sus seres queridos.

Y otros siguen lidiando con las consecuencias del estado de excepción, como algunos académicos despedidos por decreto, que siguen luchando en los tribunales por su reincorporación.