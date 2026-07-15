Un tribunal militar israelí condena a un soldado a 5 años de cárcel por espiar para Irán

Según la sentencia, el soldado recibió varios mensajes en la red de mensajería Telegram, "algunos de personas relacionadas con Irán", con ofertas para ganar dinero. Uno de esos contactos, identificado como un agente iraní, le propuso pagarle por enviar vídeos.

El militar le envió dos vídeos en los que se veían interceptaciones de misiles iraníes durante la guerra de los 40 días contra Irán que Israel inició junto a Estados Unidos este 28 de febrero, grabados, según el comunicado castrense, "desde zonas civiles". Por uno de ellos recibió dinero.

Según la nota, el soldado envió además varios vídeos más, entre ellos "uno que mostraba el impacto de un misil y que había encontrado en internet".

Finalmente, señala la sentencia, el soldado decidió cortar el contacto con el agente y contó lo ocurrido a un compañero de su unidad militar. Al día siguiente fue detenido por el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior de Israel.

La Fiscalía Militar había pedido una condena de siete años de cárcel por la gravedad de los hechos. Sin embargo, el tribunal tuvo en cuenta que el acusado no entregó información militar ni datos obtenidos por su trabajo en el Ejército. También valoró que fuera él quien pusiera fin al contacto y avisara a sus superiores, afirma el comunicado.

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Además de los cinco años de cárcel, el tribunal le impuso finalmente una pena de prisión suspendida, una multa de 1.000 séqueles (unos 270 euros) y la pérdida de su rango militar.