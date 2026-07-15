Visto para sentencia el juicio por el derrumbe del puente de Génova que causó 43 muertos

En el banquillo se sientan antiguos directivos, gerentes y técnicos de Autostrade, de SPEA —la empresa encargada de supervisar la infraestructura—, así como responsables y consultores del Ministerio de Transportes. El juicio comenzó el 7 de julio de 2022 y ha constado de 284 audiencias.

La Fiscalía de Génova ha solicitado penas que suman casi 400 años de prisión para 56 de los acusados y la absolución de uno de ellos.

La mayor condena solicitada, de 18 años y seis meses de prisión, es para el exconsejero delegado de Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, quien siempre ha negado los cargos y ha asegurado sentirse "responsable", pero "no culpable".

Castellucci cumple desde abril una condena de cuatro años de cárcel por la muerte de 40 personas en el accidente de un autobús ocurrido en 2013 en el viaducto de Acqualonga, en Avellino.

Según la Fiscalía, todos los acusados tienen algún grado de responsabilidad en el derrumbe, ya que, de acuerdo con la acusación, se conocían desde hacía años los problemas estructurales del puente y la necesidad de realizar obras de mantenimiento, que fueron aplazadas de forma sistemática.

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Los delitos imputados incluyen homicidio múltiple, homicidio culposo, derrumbe culposo, incumplimiento de deberes oficiales, atentado contra la seguridad del transporte, falsedad documental y omisión dolosa de medidas de seguridad en el trabajo.

En vísperas de la sentencia, Autostrade per l'Italia, cuya cúpula directiva ha sido completamente renovada desde la tragedia, envió una carta de disculpa firmada por su actual consejero delegado, Arrigo Giana, en la que afirma: "Ofrecer hoy la disculpa que no ofrecimos ayer es nuestra obligación moral".

Durante los cuatro años de juicio, el Tribunal presidido por el magistrado Paolo Lepri junto a los jueces Ferdinando Baldini y Fulvio Polidori, declararon 282 testigos, entre ellos cuatro peritos. Doce acusados fueron interrogados y otros 21 realizaron declaraciones espontáneas. Inicialmente fueron admitidas más de 200 acusaciones particulares, aunque finalmente 168 permanecieron en el proceso después de que varias aceptaran acuerdos de indemnización.

El proceso también ha destacado por el enorme volumen de pruebas recopiladas por la Guardia di Finanza y aportadas al tribunal: más de 12 terabytes de documentación, 332 carpetas en papel, 352 soportes informáticos, 24.213 páginas de transcripciones, 10.431 páginas de informes de síntesis y más de 5.000 páginas correspondientes al escrito final de la Fiscalía. En total, 67 abogados defensores han representado a los acusados y otros 33 a las partes civiles.

Autostrade per l'Italia y SPEA han abonado durante estos años cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

La mañana del 14 de agosto de 2018, bajo una intensa lluvia, el puente Morandi se desplomó, provocando la muerte de 43 personas y dejando a más de 500 vecinos sin hogar. En apenas dos años se levantó un nuevo viaducto, bautizado como puente San Giorgio, cuyo diseño fue donado por el arquitecto Renzo Piano.