Wall Street abre verde mientras siguen las hostilidades en Oriente Medio

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 209 puntos, hasta los 52.718; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,35 %, hasta los 7.570 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,49 %, hasta los 26.234 puntos.

La Bolsa de Nueva York sigue pendiente de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán después de una nueva oleada de ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes que "mermaron aún más la capacidad" de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

En el plano corporativo, compañías como BlackRock o Morgan Stanley presentaron hoy sus resultados después de que ayer lo hicieran entidades bancarias como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup o Wells Fargo.

BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, subía un 6,66 % en bolsa después de anunciar que obtuvo entre enero y junio un beneficio neto de 4.126 millones de dólares, un 33 % más que en la primera mitad de 2025.

Morgan Stanley apenas ganaba un 0,24 % después de presentar unos resultados que superaron las expectativas de los inversores, con un beneficio neto de 5.581 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 58 % con respecto al obtenido en el mismo periodo del año anterior.

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Mientras, las acciones de PayPal subían un 14,75 % tras conocerse que Stripe y Advent International presentaron una oferta conjunta para adquirir la empresa en una operación valorada en 53.000 millones de dólares, informó Reuters citando fuentes.

En otros mercados, el oro apenas perdía un 0,01 %, hasta 4.069 dólares la onza; y la plata bajaba un 0,68 %, hasta 58,70 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,78 %, hasta los 79,69 dólares el barril.