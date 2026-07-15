Zelenski hablará con Von der Leyen y líderes de sureste continental sobre Europa y defensa

"Celebraremos la Quinta Cumbre Ucrania-Sureste de Europa para reafirmar nuestra asociación y cooperación en el camino hacia la UE. Entre los temas centrales figuran: el trabajo conjunto para fortalecer Europa, la interacción política multilateral y el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad y defensa, entre otros", precisó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en X.

En su mensaje, en el que da la bienvenida en Kiev a "distinguidos invitados de alto nivel con motivo del Día de la Estatalidad de Ucrania", el ministro subrayó que la celebración de la Quinta Cumbre Ucrania-Sudesde de Europa en la capital ucraniana es "una continuación lógica de las reuniones anteriores celebradas en este formato en Atenas, Tirana, Dubrovnik y Odesa".

"Acabo de llegar a Kiev para mi undécima visita a Ucrania en tiempos de guerra. Es un momento especial. Ucrania ha adquirido un gran impulso militar. La situación está cambiando", escribió Von der Leyen, por su parte, en un mensaje en su cuenta de X.

Y añadió: "Anunciaré nuevas iniciativas para integrar nuestras industrias de defensa. Así podremos producir más y más rápido".

Von der Leyen señaló que también tiene previsto discutir con la parte ucraniana la adhesión de Ucrania a la UE y los preparativos para el próximo invierno.