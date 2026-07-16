Aeronáutica ordena el cierre temporal del espacio aéreo de Bogotá por desfile militar

La autoridad aeronáutica informó que el espacio aéreo permanecerá restringido el sábado 18 de julio entre las 10:00 y las 11:00 hora local (15:00 y 16:00 GMT), durante el ensayo de la revista aérea, y el lunes 20 de julio entre las 10:00 y las 13:15 local (15:00 y 18.15 GMT), cuando se desarrollen los actos oficiales.

La Aerocivil pidió a los pasajeros con vuelos programados en esas franjas horarias mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles ajustes en los itinerarios y recordó que durante los cierres estará prohibido el sobrevuelo de drones.

La conmemoración de los 216 años de la Independencia tendrá este año un recorrido inédito, porque primera vez el desfile principal se realizará en la avenida Ciudad de Villavicencio, entre los barrios de Bosa y Ciudad Bolívar, en el suroeste de Bogotá, alejándose de corredores tradicionales como la avenida Boyacá o la carrera Séptima y acercando la celebración a zonas de alta densidad poblacional.

El desfile del 20 de julio comenzará a las 11:00 hora local (16:00 GMT) y contará con la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según el Gobierno, el cambio de escenario "busca acercar la conmemoración" a nuevos sectores de la capital colombiana.

La jornada también coincidirá con la instalación de la nueva legislatura del Congreso, en la que Petro pronunciará su último discurso ante una concentración de ciudadanos antes de dirigirse al Capitolio Nacional para cumplir ese acto constitucional.

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Además, será el último desfile del 20 de julio presidido por Petro como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, ya que el próximo 7 de agosto concluirá su mandato y entregará el poder al presidente electo, Abelardo de la Espriella.