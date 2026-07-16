Al menos 30 trabajadores humanitarios fueron asesinados en Sudán del Sur en 2026, dice ONU

En un informe, la agencia denunció que "la violencia contra el personal humanitario siguió siendo una gran preocupación" en Sudán del Sur, donde "ocho trabajadores humanitarios fueron asesinados" solo durante junio, siete de ellos en el estado nororiental de Jonglei y uno en el meridional de Ecuatoria Oriental.

Se trata del "mes más mortífero de los últimos años", que ha elevado "el total de víctimas mortales en la primera mitad de 2026 a 30", según la OCHA.

Asimismo, recordó que el acceso humanitario en Sudán del Sur "sigue viéndose gravemente limitado por el conflicto armado, la violencia contra el personal y los bienes humanitarios", las trabas burocráticas, restricciones de circulación y el deterioro de las carreteras tras el inicio de la temporada de lluvias.

En total, se han registrado 63 incidentes de acceso humanitario en estos meses, entre ellos la retirada del personal sanitario en la localidad de Chuil, en Jonglei, debido a la violencia y a una orden de reubicación que dejó a aproximadamente 25.000 personas "con acceso limitado o nulo" a servicios sanitarios esenciales.

Además, tres trabajadores humanitarios fueron secuestrados en Yei, en Ecuatoria Central, donde los secuestradores exigieron rescates de 20.000 dólares, mientras que otros once fueron detenidos en las regiones de Ecuatoria y en el estado de Unity.

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Por otra parte, la OCHA denunció que el Gobierno sursudanés ha obligado a las agencias humanitarias en el estado de Alto Nilo que dedujeran el 20 % del salario diario a los trabajadores eventuales como impuesto local, mientras que en Unity exige la contratación de trabajadores a través de las oficinas estatales de trabajo.

De las 21,2 millones de personas en Sudán del Sur, 7,1 millones se enfrentan a una situación de "hambruna extrema", 1,6 millones de niños están malnutridos y más de un millón de habitantes han sido afectados por las inundaciones, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.