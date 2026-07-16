Canciller mexicano Velasco se reunirá el viernes con su par de Canadá, Anand, en Ottawa

El objetivo es reforzar la relación estratégica bilateral y revisar los avances del Plan de Acción México‑Canadá 2025‑2028 acordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro, Mark Carney.

En un comunicado, la SRE señaló que México y Canadá "mantienen una relación estratégica en constante fortalecimiento" y en ese marco, Velasco sostendrá mañana en Ottawa encuentros con Anand, e integrantes del gabinete canadiense, así como con empresarios locales y otros actores gubernamentales.

En redes sociales, Velasco indicó que el viernes inicia una visita de trabajo en Ottawa, Canadá, donde remarcó que se reunirá con Anand "para continuar el diálogo cercano que caracteriza la relación entre México y Canadá".

El visita de trabajo de Velasco ocurre en un fin de semana en el que el Gobierno mexicano alista junto con la iniciativa privada sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el tratado entre ambas naciones y Canadá, el T-MEC.

La ronda está prevista entre el martes y el jueves de la próxima semana en Ciudad de México, la primera de la nueva etapa posterior a la revisión sexenal que dejó al tratado vigente hasta 2036, pero sujeto a evaluaciones anuales.

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Estados Unidos decidió el 1 de julio no extender el acuerdo en sus términos actuales por otros 16 años.

El T-MEC, sin embargo, no terminó: conserva una vigencia de 10 años, hasta 2036, y será revisado anualmente mientras los tres socios no acuerden renovarlo por un nuevo periodo de 16 años.

El pasado 30 de junio, la presidenta Sheinbaum destacó el fortalecimiento de los vínculos con Canadá y recordó el reciente encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney.