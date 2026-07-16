Chega y el PS acorralan a Montenegro y reabren el debate sobre una moción de confianza

Al inicio de su comparecencia en la Asamblea de la República, Montenegro defendió que "el diálogo político forma parte de la identidad" de su Gobierno, lo que permite que haya "reformas y se mantenga la estabilidad política".

Pero esto solo es posible -recalcó-, "si la oposición consigue desprenderse de su egocentrismo político y de la arrogancia e intransigencia de sus posturas".

"Muchos hablan de reformas, pero pocos tienen el valor de reformar", denunció, en alusión al rechazo el pasado 19 de junio de la reforma laboral del Gobierno de Montenegro merced a los votos de la oposición.

En este sentido, el primer ministro aprovechó para hacer un repaso de todas las medidas adoptadas durante los dos años de su Ejecutivo, como la aprobación de la prestación social única, refuerzos al sistema sanitario y de educación, aumento de la oferta pública de vivienda y una política fiscal "amiga de la inversión", tal y como enumeró.

En cuanto al ámbito internacional, Montenegro dijo que "son muchos los retos que exigen una nación unida en sus convicciones, principios y valores".

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Portugal sigue "fiel a su vocación atlántica, europeísta y universalista; una nación activa en Europa, en la OTAN, en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y en Naciones Unidas, en defensa del multilateralismo, la competitividad económica, pero también de los derechos humanos y la preservación del planeta", enfatizó.

El jefe del Ejecutivo llegó al debate con varias polémicas a cuestas, que la oposición aprovechó para enrostrárselas, como los problemas en la corrección de los exámenes de enseñanza secundaria debido a fallos en la plataforma informática y sucesivos retrasos en la publicación de las calificaciones, y las críticas al ministro del Interior, Luís Neves, por unos pagos en las obras de su casa en el Alentejo.

Al respecto, Montenegro defendió que mantiene "plenamente" la confianza política en Neves, ya que "no ha cometido ninguna ilegalidad, no ha perjudicado el interés público", pese a lo que "dará todas las explicaciones y será objeto del escrutinio político y democrático".

En cuanto a la polémica por los exámenes, dijo que son conscientes de que "no todo ha salido bien", pero que confían en la transformación digital que están impulsando porque "aportará mejoras a la vida de los estudiantes, las familias portuguesas y también al sistema educativo y a sus profesionales".

Por su parte, el líder de la oposición, André Ventura, cuestionó que Montenegro viajó tres veces a Estados Unidos y Canadá para ver los partidos de la selección portuguesa en el Mundial de Fútbol dejando al país con problemas por resolver.

"Pocos primeros ministros —creo que el único en Europa y en el mundo— han viajado tres veces al Mundial de Fútbol mientras el país ardía", en referencia al gran incendio de Vouzela que arrasó más de 15.000 hectáreas.

A lo que Montenegro replicó que él no incumplió "ninguna de sus obligaciones", que el Gobierno es más que el primer ministro, y que la respuesta a los asuntos urgentes tuvo una respuesta "organizada, coordinada y articulada" entre los diferentes ministerios.

Ventura aludió a las polémicas que salpican a los ministros de Educación y de Interior, y también a los problemas que enfrenta el sistema sanitario portugués, entre otros. El líder ultraderechista llegó a decirle al jefe del Ejecutivo: "Quizá debería preguntarle al Parlamento si sigue confiando en su Gobierno".

Por su parte, el líder socialista, José Luís Carneiro, le afeó al Gobierno que, a su juicio, la situación que vive el país es peor que la de hace dos años, cuando Montenegro asumió como primer ministro.

"Llegamos al debate sobre el estado de la nación con un país que tiene la sensación de que, a veces, no encuentra al Estado, el Estado no encuentra al Gobierno y la oposición no encuentra a un primer ministro que coordine y dirija políticamente al Gobierno", aseveró Carneiro,

También lamentó que Montenegro "ha fallado en los momentos críticos y fundamentales del país".

"Ha fallado en materia de vivienda, de sanidad, de economía y ahora está fallando gravemente en materia de educación", le espetó Carneiro a Montenegro, además de criticarle por sus viajes para presenciar los encuentros de la selección de fútbol.