Corte de Ecuador pide a EE.UU. y Venezuela extraditar a investigados en caso Villavicencio

El pedido fue informado por la Corte al juez de la causa y consta en el expediente del caso desde el pasado martes; el objetivo es que puedan ser juzgados por el escándalo 'Metástasis', un caso -diferente al de Villavicencio- que reveló la infiltración del crimen organizado en el aparato judicial, policial y carcelario del país.

Jordán vive en Miami, y Aleaga, antiguo cabecilla de la banda Latin Kings, está en Venezuela: ambos están acusados por el delito de delincuencia organizada por presuntamente ser parte de una red de corrupción establecida por el narcotraficante y líder criminal Leandro 'el Patrón' Norero, asesinado en prisión en 2022.

La trama saltó a la luz a finales de 2023 con un gran operativo en el que fueron detenidas alrededor de medio centenar de personas, entre ellas el exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán.

La operación se realizó después de que el Ministerio Público descubriese actos de corrupción cometidos por jueces, policías y funcionarios de prisiones al analizar las comunicaciones telefónicas de Norero.

De acuerdo con la Policía, Norero se encargaba desde la cárcel de financiar y auspiciar a Los Lobos, a Los Tiguerones y a los Chone Killers, entre otros grupos criminales que buscaban desplazar la hegemonía de la criminalidad organizada de Los Choneros, el grupo más antiguo de Ecuador.

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Además, según la Fiscalía, dirigía una organización criminal que operaba con el objetivo de asegurarle beneficios y privilegios dentro del centro penitenciario, así como para buscarle impunidad para él y su familia en otro proceso.

Por este caso ya han sido condenadas una treintena de personas, entre ellas Terán y el general de la Policía Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la institución del Estado encargada del control y administración de las cárceles.

Sin embargo, el juicio quedó suspendido para Jordán, Aleaga y otros, por su condición de prófugos.

Además del caso 'Metástasis', ambos están incluidos en la investigación por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en la zona norte de Quito, cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

En ese caso también han sido imputados el exministro correísta José Serrano, detenido en EE.UU.; el empresario Daniel Salcedo y tres cabecillas de Los Lobos, entre los que está su líder máximo, Wilmer Chavarría ('Pipo'), quien está recluido en una cárcel de España a la espera de una extradición.