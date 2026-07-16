Cuatro policías entre los 16 detenidos por presunto robo de hidrocarburos en Ecuador

En sus redes sociales, el funcionario indicó que tras cinco meses de investigación, la Policía Nacional ejecutó allanamientos simultáneos en 16 inmuebles de las provincias de Pichincha, Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro (fronteriza con Perú).

De acuerdo al ministro, con el operativo se desarticuló una estructura presuntamente vinculada al grupo delictivo Los Tiguerones, aparentemente "dedicada a disputarse el control de la ruta del poliducto para la sustracción ilegal de hidrocarburos"

Entre los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 21 y 55 años, hay personas con antecedente por almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, receptación, robo calificado, tráfico de drogas, tenencia de armas, violación de propiedad privada y suplantación de identidad, entre otros.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a los que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.