EE.UU. continúa su investigación sobre el mortal ataque a una escuela infantil de Irán

"La investigación sigue en curso", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa, en la que remitió al Departamento de Guerra para cualquier pregunta sobre la pesquisa, "cuyos resultados, obviamente, aún no se han hecho públicos", agregó.

Preguntada sobre la posición del presidente, Donald Trump, que ha descartado la responsabilidad de los estadounidenses en el ataque, Leavitt indicó que el mandatario opina así porque las fuerzas del país norteamericano "siempre actúan de buena fe y jamás atacan deliberadamente a civiles o niños".

Esto es "a diferencia de la otra parte en este conflicto, Irán, conocida desde hace mucho tiempo por matar a mujeres, niños e inocentes en su propio país", agregó la portavoz de la Casa Blanca.

EE.UU. e Israel iniciaron su guerra contra Irán el pasado 28 de febrero con una ofensiva en la que murieron el líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de la cúpula militar y cientos de víctimas, entre ellas 180 personas, en su mayoría niñas, durante un ataque al centro escolar en Minab, en el sur iraní, donde también fallecieron maestros y padres.

Desde entonces, el Pentágono ha evitado asumir la responsabilidad del ataque y ha insistido en que continúa una investigación "compleja" sobre el incidente.

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En mayo, el comandante del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, dijo que la escuela estaba "ubicada en una base activa de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria" iraní, afirmaciones que Teherán tachó de "mentira escandalosa".

Tras una investigación propia, The New York Times concluyó que el edificio donde se encontraba el centro fue alcanzado por un misil Tomahawk al mismo tiempo que se produjo un ataque a una base naval cercana.

El periódico aseguró que, hasta mediados de la década pasada, el edificio de la escuela formaba parte del complejo de la base militar iraní, pero para septiembre de 2016, el recinto escolar se había excluido de las instalaciones navales, con un muro que lo separaba de ellas, según las imágenes de satélite analizadas por el diario.

El ataque a la escuela de Minab fue recordado por la selección iraní de fútbol en una carta de agradecimiento a Los Ángeles por su hospitalidad durante el Mundial de la FIFA, en el que fueron eliminados en la fase de grupos.