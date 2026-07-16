El brent cae 0,85 %, hasta 84,23 dólares, en plena reescalada de ataques en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,72 dólares al final de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre de la última sesión, cuando el barril registró 84,95 dólares.

El brent reaccionó a la baja, después de tres sesiones de ganancias, mientras los inversores siguen pendientes de los posibles efectos de la última escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el suministro de crudo en la región, después de cinco jornadas consecutivas de ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre la República Islámica.

El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) avisó hoy en redes sociales poco antes del cierre de la jornada de negociación de que sus efectivos habían lanzado una nueva ola de ataques contra Irán "por quinta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes".

La situación en Oriente Medio se ha recrudecido en la última semana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diese por finalizada la tregua que estaba en vigor con Teherán tras la firma del acuerdo de paz tras una serie de ataques a buques en el estrecho de Ormuz y reiniciase el martes el bloqueo naval contra Irán.

Por su parte, el líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, advirtió este jueves de que las instalaciones petroleras de Arabia Saudí -el mayor productor de la OPEP- serán objetivo de sus ataques si Riad lanza una operación "a gran escala" contra el territorio controlado por el grupo respaldado por Irán.