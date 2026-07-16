El comisario europeo de Interior destaca el "éxito" de la Alianza de Puertos de la UE

Brunner efectuó esas declaraciones al comienzo hoy en Dublín de una reunión informal de ministros de Interior de la UE, auspiciada por Irlanda al comienzo este semestre de su presidencia rotatoria.

"Sabemos que el crimen organizado y los narcotraficantes están desplazándose de los grandes puertos hacia los puertos más pequeños. Por eso ahora también tenemos que centrar nuestra atención en esos puertos de menor tamaño", expuso Brunner en una rueda de prensa junto al ministro irlandés de Interior, Jim O’Callaghan.

Brunner destacó que la citada alianza cuenta ya con la participación de 50 puertos, tras la incorporación de 18 nuevos durante el pasado año: "Realmente, diría que es una historia de éxito para la Unión Europea", afirmó.

La Alianza de Puertos, lanzada en 2024, recordó Brunner, crea una colaboración entre autoridades portuarias, aduaneras, policiales y las compañías de transporte marítimo.

Por su parte, Jim O’Callaghan señaló que el número de bandas criminales que operan en Europa está aumentando, al tiempo que las organizaciones delictivas aprovechan las nuevas tecnologías para reforzar el "lucrativo" negocio internacional del tráfico de drogas.

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El titular irlandés indicó que analizó hoy con sus colegas comunitarios varias propuestas, entre ellas la creación de "centros de apoyo de Europol" en los Estados miembros y la firma de acuerdos con países no pertenecientes a la UE para facilitar el intercambio de información en las investigaciones.

"El crimen organizado sigue evolucionando a un ritmo extraordinario. Las redes criminales son más transnacionales, tecnológicamente sofisticadas y adaptables que nunca", explicó O’Callaghan.

Aseguró que las organizaciones delictivas se aprovechan "de la inestabilidad geopolítica, de las tecnologías digitales, de los sistemas financieros y de las cadenas internacionales de suministro".

"Ninguno de nosotros -avisó- puede hacer frente de manera eficaz a estas amenazas por sí solo, y precisamente por eso el debate de hoy es tan importante".

Durante la jornada de hoy, los ministros abordaron también la política de visados del bloque con vistas a reforzar la seguridad interna, mientras que el viernes centrarán su atención en la conservación de datos, un tema que afecta tanto al ámbito de Interior como al de Justicia.