El petróleo de Texas baja un 0,82 % pese a los últimos ataques entre EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0,65 dólares respecto al cierre anterior.

Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra territorio iraní.

Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria recogido por la agencia Tasnim, sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq, en Jordania.

EE.UU. reanudó las operaciones contra Teherán el pasado fin de semana, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio al acusar a la nación persa de mantener los ataques contra embarcaciones en Ormuz.

Desde entonces, ha lanzado cuatro oleadas de ataques contra territorio iraní que han causado al menos la muerte de 30 civiles, según denuncia el régimen de Teherán.

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Por otro lado, el líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, advirtió este jueves de que las instalaciones petroleras de Arabia Saudí -el mayor productor de la OPEP- serán objetivo de sus ataques si Riad lanza una operación "a gran escala" contra el territorio controlado por el grupo, respaldado por Irán.

Pese a todo, el crudo se encamina a una subida semanal: "La falta de avances hacia una solución ha provocado una subida considerable del precio del petróleo, de más de un 20 % por encima de los mínimos recientes", apunta el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.