El primer turco en escalar el Everest, detenido por un mensaje sobre el golpe de 2016

Otra figura destacada detenida por el mismo motivo fue el conocido actor de teatro y cine turco Levent Üzümcü, indicaron los principales medios de comunicación del país eurasiático.

En un comunicado, la Fiscalía informó de que ordenó la detención de Mahruki por un presunto delito de "incitación al odio", tipificado en el Código Penal turco, al considerar que difundió en su cuenta de X lo que calificó como "acusaciones infundadas" sobre la intentona golpista.

En su publicación, Mahruki afirmó que el intento de golpe "había sido detectado con antelación, pero se permitió deliberadamente que siguiera adelante de forma controlada como una oportunidad para cambiar el régimen".

Asimismo, sostuvo que Estados Unidos fue el principal artífice del golpe y que los acontecimientos terminaron por reforzar la posición del presidente, el islamista Recep Tayyip Erdoğan, mientras dejaban "al pueblo turco en jaque".

Por su parte, el propio Üzümcü confirmó en redes sociales que estaba siendo detenido.

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Este jueves por la mañana, la Fiscalía de Estambul confirmó en un comunicado que el actor había sido puesto bajo custodia en el marco de una investigación en curso.

La Fiscalía no precisó los motivos de su detención, aunque varios medios turcos informaron de que también estaría relacionada con mensajes en redes sociales sobre el intento de golpe de 2016.

Ayer, miércoles, se cumplió el décimo aniversario del fallido golpe de Estado, atribuido por las autoridades turcas a la red del fallecido clérigo islamista Fethullah Gülen.

La asonada dejó 253 muertos y cerca de 3.000 heridos, mientras que unos 150.000 funcionarios públicos fueron despedidos por decreto y bajo el estado de emergencia declarado por las autoridades turcas tras el intento golpista.