Excongresista de EE.UU. condenado por estafa e indultado por Trump llega a 'reality show'

El programa 'Special Forces: World's Toughest Test', que comenzará el 24 de septiembre, es una competición en la que 15 personajes serán expuestos, en una selva de Malasia, a las hostiles condiciones y desafíos que puede enfrentar un soldado, según un comunicado de Fox.

Fox anunció la quinta temporada de la serie con figuras como la actriz Ruby Rose, el exjugador de la NBA Matt Barnes, el patinador artístico olímpico Maxim Naumov y Santos, quienes deberán superar retos del manual del proceso real de selección de las fuerzas especiales del Ejército.

Los retos de los 'reclutas' incluyen terrenos impredecibles; una búsqueda de armas en un búnker; la recuperación de suministros suspendidos a 90 metros de altura, o soportar un bombardeo de gases químicos mientras recuperan las coordenadas de un buque enemigo, de acuerdo con Fox.

"Esta experiencia cambió mi perspectiva de la vida y fue lo más aleccionador que he hecho", escribió Santos en su cuenta de X, donde promociona la serie, con varias fotos.

Indicó, además, que se cansó de estar sentado en el sofá, algo que cambió por la experiencia de la serie.

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Santos mintió sobre su vida personal y profesional para llegar a la Cámara de Representantes, asegurando que había trabajado en entidades como Citi Group o Goldman Sachs. Igualmente, sostenía que era descendiente de una familia judía que logró escapar del exterminio nazi, hechos que resultaron falsos.

El entonces político, que fue expulsado del Congreso tras poco más de un año, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a siete años de cárcel, pero tras 84 días en prisión, llegó el perdón de Trump. Tras salir de prisión lanzó el podcast 'Doing Time with George Santos'.