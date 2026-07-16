Festival Cuadernos Hispanoamericanos llega a Guatemala en FILGUA 2026

El encuentro, organizado por la revista homónima y el Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), aterriza por primera vez en el país centroamericano tras sus ediciones en Santiago de Chile, Ciudad de México y Buenos Aires.

Según detalló la organización en un comunicado, durante las cuatro jornadas se realizarán de forma gratuita un total de nueve conversatorios, cuatro talleres de escritura y un recital de poesía.

"La literatura constituye uno de los lenguajes más poderosos en el diálogo entre nuestras sociedades y uno de los espacios más valiosos para el ejercicio de la libertad de expresión", afirmó la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau Ronda, durante el acto de apertura.

El festival contará con figuras internacionales como el escritor español Andrés Barba, el cubano Carlos Manuel Álvarez, la argentina María Sonia Cristoff y la chilena Cynthia Rimsky, indicó la embajadora, quien también resaltó que la delegación anfitriona está respaldada por los Premios Nacionales de Literatura de Guatemala Eduardo Halfon y Adolfo Méndez Vides.

Al respecto, Barba señaló a EFE que la presencia activa de la creación literaria es un elemento elemental del pensamiento crítico y político disidente de la hegemonía.

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"Debemos de cultivarla, debemos de alimentarla como al pajarito de la mina, que habilita la posibilidad de que siga habiendo oxígeno democrático en las sociedades", afirmó el autor español.

El director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, Javier Serena, destacó por su parte que el festival busca salir de las páginas impresas para propiciar debates sobre la "literatura desplazada" —la escrita fuera del país de origen—, la crónica contemporánea y las tensiones del canon literario frente a las dinámicas del mercado editorial.

Las actividades se extenderán hasta el domingo 19 de julio en distintas sedes culturales y librerías de la capital guatemalteca, coincidiendo con la jornada de clausura de la feria internacional, según el programa oficial.