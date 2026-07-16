Financiación británica a planes de movilidad en Guatemala supera 6.000 millones de dólares

El documento, facilitado a EFE por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, detalla las condiciones técnicas del acuerdo de asociación que fue suscrito el pasado 9 de julio entre los Gobiernos guatemalteco y británico, y que tendrá una vigencia de cinco años.

Este financiamiento potencial está destinado al proyecto MetroRiel y a un sistema de transporte masivo más amplio para el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala.

El MetroRiel es uno de los trece proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León para modernizar la conectividad en la región metropolitana, que abarca a la capital y a sectores de varios municipios aledaños.

Esta zona urbana concentra a más de cinco millones de personas y sufre un colapso vial en un territorio donde no se ejecutan obras ferroviarias de gran envergadura desde hace más de medio siglo.

Según el acuerdo, la asistencia financiera se canalizará mediante la agencia de crédito a la exportación británica UK Export Finance (UKEF).

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El texto oficial estipula que este apoyo financiero estará condicionado a que la exposición total al riesgo crediticio de la UKEF en el país centroamericano no exceda los 5.000 millones de libras esterlinas y cumpla con los procesos de debida diligencia de la entidad.

El acuerdo busca establecer un marco de cooperación con el consorcio Infrastructure Exports: UK (IE:UK) para estructurar la planificación de las obras ferroviarias.

"Nuestra experiencia nos ha enseñado que las grandes obras no dependen únicamente de la ingeniería; también requieren instituciones sólidas, planificación estratégica y buena gobernanza", afirmó la embajadora británica en Guatemala, Juliana Whitfield, durante el acto de firma, el pasado 9 de julio.

"La firma de este acuerdo es un paso inicial en un camino largo que nos permitirá contar con el respaldo técnico necesario para asegurar el éxito de este proyecto y tomar decisiones con transparencia", enfatizó durante esa misma ceremonia el presidente Arévalo de León, quien asistió como testigo de honor.

A pesar del volumen de los fondos, las partes especificaron que el memorando constituye una asociación estratégica que "no genera derechos u obligaciones legales para los Participantes ni para terceros en virtud del derecho interno o internacional".