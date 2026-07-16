Francia consolida lazos en Rabat con "inmutable" apoyo a Marruecos en Sáhara Occidental

La 15 edición de la reunión de alto nivel Marruecos-Francia concluyó hoy con la firma de once acuerdos de cooperación que abarcan sectores estratégicos, como transporte ferroviario, aviación civil, agua o educación, entre otros.

El primer ministro francés adelantó el lanzamiento de una licitación sobre interconexión eléctrica entre ambos países, mediante un cable mediante un cable submarino entre Nador y Marsella, aunque no especificó detalles.

Se congratuló además por la "excelente cooperación" en materia de lucha contra el terrorismo, narcotráfico y emigración, y apunto que en los próximos meses se firmará un acuerdo de seguridad global.

"Los acuerdos suscritos hoy vienen a completar los 22 acuerdos estratégicos, por un valor aproximado de 10.000 millones de euros, que fueron firmados bajo la presencia de su majestad el rey Mohamed VI y del presidente Emmanuel Macron en octubre de 2024", recordó el presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch.

La "asociación de excepción reforzada" lanzada por Macron y Mohamed VI "ha entrado en una fase de plena ejecución", agregó el jefe del Gobierno marroquí, convencido de que el diálogo político entre los dos países "nunca había alcanzado semejante nivel de amplitud ni de estructuración".

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Tanto Lecornu como Ajanuch coincidieron, en una comparecencia conjunta ante la prensa sin preguntas, en que ambos países estrenan una nueva fase en sus relaciones basada en una "confianza renovada".

Además, el primer ministro francés refrendó la declaración de Emmanuel Macron en relación al Sáhara Occidental, cuando en 2024 apoyó la soberanía de Marruecos sobre la ex colonia española, para insistir en que esta postura "es inmutable, no variará, y como ustedes saben, extraeremos todas las consecuencias de ella".

"Sabemos, señor presidente del Gobierno, la importancia crucial que la cuestión del Sáhara tiene para su país. Y ustedes conocen la claridad de nuestra posición", insistió Lecornu, que añadió que su país "está al lado de Marruecos, leal y fielmente".

Lecornu llegó en la noche del miércoles a Rabat al frente de una delegación integrada por una docena de ministros franceses para estrechar relaciones con Rabat y preparar la visita del rey Mohamed VI a París, prevista para el próximo otoño pero aún sin fecha, y en la que se espera la firma de un tratado de amistad, el primero que suscribe París con un país fuera de la Unión Europea.

La visita constituye un momento clave en la consolidación de una nueva etapa de las relaciones bilaterales y se produce dos años después de que París reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, una postura que puso fin a una crisis diplomática que se extendió entre 2021 y 2024.