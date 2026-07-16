Ganancias netas de la petrolera Vista crecieron un 37 % en el segundo trimestre de 2026

De acuerdo con los resultados financieros publicados este jueves por la compañía, las ganancias netas de Vista crecieron además un 199 % con respeto al primer trimestre de este año.

En mayo pasado, Vista concretó la compra a la noruega Equinor de una participación del 25,1 % en el bloque Bandurria Sur y de una participación del 35 % en el bloque Bajo del Toro, ambos en Vaca Muerta, por 712 millones de dólares.

"La incorporación de estos activos, junto con el crecimiento orgánico, impulsó la producción y los ingresos de la empresa, consolidándola como el principal productor independiente de petróleo y el máximo exportador de crudo del país", destacó este jueves Vista en un comunicado.

La empresa obtuvo entre abril y junio pasado un beneficio operativo de 531,1 millones de dólares, con un alza interanual del 47,3 % y una mejora del 146,3 % respecto al trimestre anterior.

En el segundo trimestre de este año, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 805,2 millones de dólares, con un aumento del 99 % en comparación con igual lapso de 2025 y del 79 % frente al resultado del primer trimestre de este año.

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En tanto, los ingresos netos de la compañía totalizaron los 1.154,4 millones de dólares, con un alza interanual del 89 % y un avance del 66 % con respecto al trimestre previo.

La empresa, presidida por el argentino Miguel Galuccio, precisó que su producción total de hidrocarburos durante el segundo trimestre fue de 156.061 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe/d), con un aumento interanual del 32 %.

Vista, cuya producción de petróleo ascendió en el segundo trimestre a 135.427 bbl/d y se ha consolidado como el segundo mayor operador de petróleo no convencional de Argentina, invirtió entre abril y junio pasado 466,8 millones de dólares.

Estas inversiones fueron destinadas principalmente a perforar y completar nuevos pozos.

Vista precisó que conectó 27 pozos nuevos durante el segundo trimestre.

En 2025 la compañía obtuvo una ganancia neta de 719 millones de dólares, un 50,5 % más que en 2024.