Grupo Carso compra participación de TotalEnergies en bloque petrolero del Golfo de México

La operación se realizará mediante Mx Delta NRG 1, filial de Zamajal, sociedad en la que Grupo Carso posee el 80 % y Control Empresarial de Capitales el 20 % restante.

Una vez concluida la compra, sujeta todavía a las autorizaciones gubernamentales correspondientes, el bloque quedará en manos de dos socios: Harbour Energy conservará el 70 % y será el operador, mientras Mx Delta NRG 1 tendrá el 30 %.

El Bloque 30 está situado en la Cuenca Salina del Istmo, a 29 kilómetros de la costa mexicana, y contiene el descubrimiento y yacimiento Kan.

El complejo comprende 30,5 kilómetros cuadrados, con pozos de entre 3.300 y 3.750 metros de profundidad y un tirante de agua de entre 40 y 50 metros.

El contrato de producción compartida, destinado a explorar y extraer aceite ligero, fue adjudicado en abril de 2018 por la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos al consorcio integrado por Premier Oil, Deutsche Erdöl México y Sep Block 30, actualmente Harbour Energy y TotalEnergies, y su plazo es de veinticinco años.

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La adquisición del conglomerado, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, amplía la ofensiva de Grupo Carso en hidrocarburos.

En marzo pasado, Carso cerró, a través de Zamajal, la compra de un 30,1 % adicional de Talos Energy México 7, propietaria de una participación del 17,4 % en el yacimiento Zama.

En mayo el mismo grupo acordó con Harbour Energy adquirir otro 5 % del campo Zama por 75,25 millones de dólares, operación que elevaría a cerca del 17,84 % la participación indirecta de Zamajal en ese activo, mientras Pemex mantendría el 50,43 %.

En enero, el Grupo Carso pactó comprar Fieldwood México a Lukoil por 270 millones de dólares, operador con el 50 % de los campos Ichalkil y Pokoch, además de asumir una deuda de 330 millones de dólares, operación pendiente de permisos regulatorios, incluida una autorización estadounidense.

El grupo también firmó en septiembre de 2025 un contrato con Pemex de hasta 1.991 millones de dólares para financiar y perforar hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi durante tres años.

Ese proyecto prevé que los primeros pagos comiencen en enero de 2027.