Paraguayos muertos en la guerra en Ucrania: esto sabe la Cancillería

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Carlos Vera, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó que el Gobierno paraguayo – a través de su Embajada en Berlín, Alemania - está haciendo averiguaciones sobre reportes de fallecimiento de ciudadanos paraguayos que se alistaron voluntariamente para combatir en las fuerzas militares de Ucrania, en la guerra que enfrenta a ese país y a Rusia desde febrero de 2022.

A finales de junio de este año, una familia de la localidad paraguaya de Choré, departamento de San Pedro, dijo haber recibido información de que uno de sus miembros, Néstor Adrián Barreto (21 años), falleció recientemente en Ucrania, a donde había viajado para alistarse como combatiente voluntario.

Vera explicó que la Cancillería fue informada por familiares de tres supuestos casos de combatientes voluntarios paraguayos fallecidos en el conflicto – presumiblemente alistados para pelear por Ucrania –, cuyos decesos aún no han podido ser confirmados oficialmente.

Lea más: Reportan muerte de un joven choreño en Ucrania

Indicó que se sabe que hay paraguayos alistados como voluntarios tanto en las fuerzas militares ucranianas como en las rusas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que confirmar el estado de los ciudadanos paraguayos que combaten en la guerra es difícil debido a que los ministerios de Defensa de Ucrania y de Rusia son reacios a dar información específica, alegando motivos de seguridad.

Captación por redes sociales

El representante del Ministerio de Exteriores explicó que los paraguayos involucrados en el conflicto entre Ucrania y Rusia son personas que firmaron contratos voluntariamente en Paraguay. También se han alistado algunos paraguayos residentes en España.

Lea más: Rusia condena en ausencia a 24 años de cárcel a otro “mercenario” paraguayo

Según indicó, estas personas habrían sido captadas y convencidas para firmar esos contratos por medio de redes sociales, por lo que advirtió que las personas que reciban mensajes con ese tipo de ofrecimiento “no firmen este tipo de contratos”, teniendo en cuenta que “al ser una zona de guerra, la posibilidad de que salgan heridos o fallezcan son muy altas”.

Agregó que los contratos suelen alegar que los firmantes irían a cumplir tareas logísticas, sin especificar que entrarían en combate.