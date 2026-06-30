Reportan muerte de un joven choreño en Ucrania

La muerte del joven choreño aparentemente se produjo el pasado 25 de junio durante un ataque realizado con drones por parte de militares de Rusia, país con el que Ucrania mantiene un conflicto bélico desde 2022, aunque el problema entre ambos países se había iniciado en 2014.

Lea más: Hallan bala y mensaje amenazante en sede de la Fiscalía de Choré

Denuncia en la comisaría de Choré

Con relación al lamentable suceso, el padre del joven, Maximiano Barreto, se acercó a la comisaría de Choré para manifestar que en el transcurso de esta semana le comunicaron, a través de un número de celular, que su hijo había perdido la vida durante un sangriento ataque al campamento donde el joven se encontraba en compañía de otros combatientes.

Sin embargo, señaló que en principio no sabía si la información era real o falsa, por lo que comenzó a realizar las averiguaciones con las personas con quienes mantenía contacto para tratar de corroborar la veracidad del caso.

En ese sentido, señaló que recién esta tarde pudo tener la certeza de que su hijo murió a través de otros jóvenes paraguayos que también formaban parte de la misión de defensa de Ucrania, explicó.

Lea más: Ruta departamental que une a tres localidades de San Pedro necesita de reparación

Pedir ayuda a las instituciones

En lo que concierne a la repatriación del cuerpo de su hijo, mencionó que la única manera de traer los restos mortales de Néstor Adrián es a través de la ayuda de las instituciones correspondientes, a las que estará recurriendo para solicitar el acompañamiento en este difícil momento que está pasando la familia, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No sería el único caso

Conforme a datos extraoficiales, no se descarta que otros jóvenes paraguayos hayan muerto en hechos similares siendo combatientes voluntarios, ya sea defendiendo a Ucrania o a Rusia.