Informante revela que Marruecos usó software espía ‘Pegasus’: ¿se utiliza ese sistema en Paraguay?

Pegasus, creado por la firma israelí NSO Group, es un software espía que permite a sus operadores tomar el control total de un celular, accediendo a mensajes e incluso activando la cámara en secreto. En este caso, su objetivo era atacar a periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos franceses, ministros del gabinete español y agentes de la policía.

Ahora, la revelación recopilada por The Guardian proviene de un exagente de inteligencia marroquí bajo el seudónimo de Safir. Tras casi una década de servicio, el informante detalló que Pegasus era considerado el “arma del monstruo”, reservado solo para objetivos de muy alto valor.

Según el exfuncionario, el uso del software comenzó en 2017 tras una demostración en Rabat y él sugiere que el costoso sistema fue supuestamente un regalo de los Emiratos Árabes Unidos, compartido con sus servicios de inteligencia aliados.

Asimismo, sostiene que el espionaje traspasó fronteras y afectó directamente a altos cargos del gobierno español. En 2021, los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados durante una crisis diplomática bilateral, detalla la fuente.

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Más de 200 celulares atacados

Las informaciones -siempre recopiladas por el mismo medio- detallan que más de 200 números de teléfono de españoles fueron atacados por el usuario vinculado a Marruecos.

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Esto incluyó a altos mandos de la Guardia Civil española que habían viajado a Marruecos para colaborar en temas antiterroristas.

Más pruebas sobre el uso de este software por parte de Marruecos surgieron tras una demanda de Meta. La empresa matriz de WhatsApp llevó a NSO Group a los tribunales de EE.UU. por “explotar” su plataforma de mensajería para atacar a personas.

Inclusive, ante estos escándalos, la administración del expresidente estadounidense Joe Biden tomó medidas y en noviembre de 2021, Estados Unidos incluyó a NSO Group en su lista negra por actuar contra sus intereses de seguridad nacional.

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¿Pegasus en Paraguay?

Sobre Pegasus, el ingeniero Luis Benítez, experto en ciberseguridad, explica que el mencionado sistema funciona como un software de cibervigilancia de grado militar desarrollado en Israel y actúa como un malware de instalación remota con fines de inteligencia. Su venta se daría solamente a Estados.

Esta herramienta permite a quien la opera realizar un despliegue directo en celulares, ya sean de sistema operativo Android o iOS, sin que la víctima deba interactuar con el dispositivo, logrando así monitorear de forma total todo lo que el usuario escribe o dice. Una vez infiltrado, el sistema puede extraer la información y enviarla a instituciones estatales o a quien sea que esté “monitoreando”.

En lo que refiere a su presencia en Paraguay, Benítez señala que, aunque no haya registros claros en los portales de contrataciones públicas, se tiene conocimiento de un intento de compra por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). “No se sabe eso a ciencia cierta si se llegó a adquirir”, agrega.

Este interés se hizo público a través de discusiones en el Senado entre los años 2020 y 2021 y si es que llegó a ser adquirido, hasta ahora no se cuenta con evidencia técnica sobre su funcionamiento en el territorio nacional.

Por otra parte, detalló que a diferencia de Pegasus, el Estado paraguayo sí cuenta con antecedentes documentados y evidencia de funcionamiento de otro software similar llamado FinFisher.

Conforme a registros técnicos, sistemas de FinFisher operaban desde el año 2014, vinculados probablemente aquel entonces al Ministerio del Interior para tareas de recolección de información mediante malware.

Finalmente, el ingeniero advierte sobre el peligro de estos casos ante la falta de un marco legal que regule su uso en nuestro país, ya que sin una normativa clara, no es posible determinar si estas tecnologías se utilizan exclusivamente bajo orden judicial para combatir el crimen o si se desvían hacia el espionaje político contra opositores o periodistas.

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