Jamiroquai, entre su mítica música y el cariño a los afectados por el incendio de Almería

Jason Kay, el creador y desde entonces el único que se mantiene en la formación original, quiso tener un recuerdo para sus compatriotas y el resto de los fallecidos y damnificados en el incendio de Los Gallardos, a las que lleva “en el corazón después de estar tres días ardiendo”, por lo que les dedicó su actuación.

En el horario previsto el grupo se subió al escenario de la Plaza de España de Sevilla, con su solista vestido con una camiseta negra y una chaqueta verde aparentemente de pana, aunque el calor de la noche sevillana estaba claro que le iba a hacer cambiarse a algo más liviano.

Tres canciones después, ya con un chándal negro y amarillo, ha comenzado a cantar ‘Space Cowboy’, ya más cómodo en el escenario, salvados los problemas con su micrófono, que le obligaron incluso a parar a la orquesta al inicio de ‘Little L’ hasta tenerlos solucionados.

Con seis músicos en la orquesta y un coro de tres mujeres, se presentó en Sevilla con ‘Give Hate A Chance’, la canción que creó en 2005 para incluirla en su sexto disco de estudio, ‘Dynamite’, inspirada en su título en el ‘Give Peace a Chance’ de John Lennon, y solo le ha hecho falta ese tema para meterse al público en el bolsillo.

Es de esos grupos que tiene la capacidad de reunir a su alrededor a gente de edades variopintas, incluso demasiado jóvenes para haber vivido sus grandes éxitos desde su nacimiento, pero que se han ido uniendo a su trayectoria según iban creciendo.

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Y es que, a pesar de los cambios que se han ido produciendo en la formación original, el grupo conserva la esencia de los primeros temas con los que se dio a conocer, que incluyó en su primer disco, ‘Emergency on Planet Earth ‘, un año después de que Jason Kay no lograra ser la voz de la banda Brand New Heavies y decidiera formar su propio grupo.

Con todo, y más en directo, suena al mejor funk que se ha podido crear desde que nació ese estilo musical en los años 60, y que el cantante de Mánchester domina a la perfección en la madurez de sus 56 años, de lo que han sido testigo miles de personas en su única marca en su calendario en España de su gira.

‘Travelling’, ‘Canned Heat’ o ‘Cosmic Girl’ fueron cayendo desde el escenario, en un concierto que ha tenido hasta un “cooling break”, que el cantante ha pedido para beber algo rápido “como en el Mundial de fútbol”. Han sido solo dos minutos, suficiente para volver a escena con el tercer cambio de vestuario, pantalón incluido.

Y con un público entregado en todo momento, coreando todas sus letras, se ha despedido con ‘Virtual Insanity’, la canción escrita en 1996 para formar parte de su álbum ‘Travelling without Moving’, elegida para cerrar su cita con la gente que ha llegado a la capital andaluza desde muchos puntos del país.

Ahora, tras el éxito de esta noche en Sevilla, se tomarán un día de descanso para estar en Cascais (Portugal) el próximo sábado, y desde ahí reponer fuerzas antes de volar hacia Japón, donde tiene anunciados conciertos el 14 de agosto en Osaka y el 16 en Tokio.