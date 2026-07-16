Jenna Ortega y Rose Byrne protagonizarán el drama sobre gimnasia olímpica 'Nasty'

Este proyecto estará dirigido por Mary Bronstein y comenzará a rodarse este próximo otoño bajo el sello de Warner Bros., aunque por el momento se desconoce la fecha oficial de su estreno.

La producción marca el regreso de Byrne con la directora Mary Bronstein, una colaboración que llega después de que lograra nominaciones al Óscar, al BAFTA y al Critics' Choice Award por 'If I Had Legs I'd Kick You'.

Por esta película, la actriz australiana también optó al Globo de Oro por dar vida a una madre en crisis emocional que lidia con la enfermedad de su hija, un marido ausente, una desaparición y un terapeuta particular.

Por su parte, Ortega emprende este proyecto consolidada como una de las actrices más populares de su generación. Está nominada a los premios Emmy en la categoría a mejor actriz por su interpretación en la aclamada serie de Netflix 'Wednesday'.