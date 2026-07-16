Kim Jong-un se reúne con el principal ideólogo de Xi en Pionyang en refuerzo de lazos

Kim señaló que la visita de Wang, cuarto en la jerarquía del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), es una muestra de "la firme voluntad" de Pekín por desarrollar la "relaciones tradicionales de amistad y cooperación", según KCNA.

Wang es considerado como el principal ideólogo del presidente chino, Xi Jinping, y su visita se enmarca en las celebraciones de la firma del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, firmado en 1961 y considerado uno de los pilares formales de sus relaciones.

La visita de Wang tiene lugar pocos días después del paso por Pekín del primer ministro norcoreano, Pak thae-song, lo que pone de relieve el impulso a las relaciones bilaterales tras el viaje de Estado que Xi realizó en junio a Corea del Norte, el primero en siete años.

Durante aquel desplazamiento, Pekín planteó reforzar también los intercambios militares con Corea del Norte, una formulación que Seúl calificó de inédita en público, mientras que los comunicados chinos y norcoreanos no hicieron referencia a la desnuclearización norcoreana.

El acercamiento coincide además con la profundización de los vínculos entre Pionyang y Moscú, lo que ha llevado a Pekín a aumentar sus esfuerzos por reafirmar su influencia sobre su vecino.

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China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía.