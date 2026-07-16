La actividad económica de Panamá crece un 5,19 % interanual en mayo de 2026

La expansión interanual a mayo pasado es superior al 2,95 % reportado en el mismo mes del año anterior, mientras que el IMAE acumulado en los cinco primeros meses de 2026 se situó en 4,88 %, de acuerdo con los datos compilados por el Inec, un ente de la Contraloría General panameña.

El IMAE es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, cuyo producto interno bruto (PIB) se expandió un 4,4 % en el 2025 impulsado por el sector transporte, principalmente por los peajes del Canal interoceánico, y el comercio.

En su reporte, el Inec señaló que en mayo pasado la actividad comercial registró un resultado positivo por el dinamismo de las ventas minorista y mayorista locales, las reexportaciones de bienes de la Zona Libre de Colón -la mayor del continente- y la venta de automóviles nuevos.

El tránsito por el Canal de Panamá apalancó la expansión del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como también lo hizo el transporte aéreo y el movimiento de contenedores a través del sistema portuario nacional.

La intermediación financiera mantuvo datos positivos tanto en los depósitos externos y la cartera crediticia como en otras operaciones bancarias; así también, las primas de seguros suscritas, donde destacaron los segmentos de salud, automóviles, colectivo de vida y vida individual.

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Asimismo, la producción industrial reflejó aumentos en el procesamiento de carne de pollo, sacrificio del ganado vacuno y porcino, la elaboración de derivados del tomate, y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

Por otra parte, mostraron variaciones negativas la construcción, debido a la disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, al igual que la inversión pública en obras de ingeniería civil.

También cayeron las actividades pesqueras para la exportación, la generación de energía hidráulica, la venta de combustible de 95 octanos y la producción de leche en sus derivados, de acuerdo con los datos del ente estadístico.