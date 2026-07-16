La Bolsa española subió un 0,15 % en una sesión marcada por los ataques entre EEUU e Irán

El índice de referencia del mercado bursátil en España, el IBEX 35, subó 28,6 puntos, ese 0,15 % y terminó la jornada en 19.304,1 puntos. En lo que va de año se revaloriza el 11,53 %.

El selectivo español abría la sesión con avances leves, pero pronto se pasaba a terreno negativo, que mantuvo durante el resto del día, hasta que en los últimos minutos de negociación conseguió dar la vuelta y cerrar en positivo, pendiente de los nuevos ataques en Oriente Medio y del bloqueo, casi completo, del estrecho de Ormuz.

En el plano nacional destacó el debut bursátil de la filial española del grupo de telecomunicaciones rumano Digi, Digi Spain Telecom, que marcó un primer precio de 6 euros por acción (con una revalorización del 7 %); aunque a lo largo de la sesión se desinfló y finalmente cerró con un descenso del 8,04 % y en 5,15 euros por acción, la mayor caída del día en el mercado de renta variable español.

De los grandes valores, BBVA subió el 1,76 % como la segunda mayor alza; Repsol, el 1,22 %, como la cuarta; Inditex, el 0,37 % y Telefónica, el 0,33 %, mientras que Iberdrola bajó el 0,85 % y Banco Santander, el 0,22 %.