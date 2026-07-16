La deuda pública de El Salvador suma 34.630 millones, un 2,4 % más que al cierre de 2025

Según la base de datos del BCR, la deuda estatal a mayo pasado subió en 823,85 millones de dólares, frente al saldo de 33.807,11 al cierre de diciembre de 2025.

De este total, 15.543,75 millones de dólares son deuda externa y 19.087,21 millones corresponden a deuda interna, de los que 11.567,32 pertenecen a la deuda con los fondos privados de pensiones.

La deuda externa registró un crecimiento del 2,09 %, equivalente a 318,82 millones desde los 15.224,93 millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la deuda interna se incrementó en 505,03 millones frente a los 18.582,18 millones de dólares de diciembre del año pasado, un 2,7 % más.

El Banco Central informó que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 4,79 % en el primer trimestre de 2026, para alcanzar los 9.261,8 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

Las proyecciones del Banco Mundial prevén que la economía de El Salvador crezca al cierre de 2026 un 3,2 % y un 3 % en 2027, por detrás del 3,9 % registrado en 2025.